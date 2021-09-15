Президент Южной Кореи обозначил, что в борьбе с провокациями КНДР поможет разработка БРПЛ

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин объяснил, что поможет сдержать провокации со стороны Северной Кореи. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы государства, разработка баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) поможет сдержать провокации Пхеньяна. Он подчеркнул, что успешные испытания БРПЛ показали, что у Сеул обладает достаточным сдерживающим фактором, чтобы справиться с вызовами северокорейских соседей.