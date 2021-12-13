Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов официально объявить о завершении войны с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности официально объявить о завершении Корейской войны 1950–1953 годов. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на «Би-би-си».

Мун Чжэ Ин уточнил, что переговоры пока не могут начаться из-за требований КНДР. В сентябре Ким Е Чжон, сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заявила, что КНДР пойдет на диалог только тогда, когда США откажутся от того, что в КНДР назвали «враждебной политикой».

«Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты», — сообщил глава Южной Кореи.