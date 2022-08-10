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    10 августа 2022, 10:03

    Президент Южной Кореи извинился перед соотечественниками за ущерб из-за дождей

    Президент Южной Кореи Ель извинился перед соотечественниками за последствия дождей

    Наза Салех Захи

    Южнокорейский президент Юн Сок Ель попросил прощения у жителей страны за ущерб, который был вызван прошедшими на этой неделе проливными дождями Об этом сообщило Yonhap News Agency.

    Президент Южной Кореи извинился перед соотечественниками за ущерб из-за дождей

    Политик извинился во время заседания правительства, которое посвятили реагированию на вызванные ливнями наводнения в Сеуле и прилегающих районах. В результате этого девять человек погибли, еще семь — пропали без вести.

    «Я молюсь за пострадавших и приношу извинения от имени правительства людям, которые пострадали от неудобств», — сказал президент и призвал кабмин сделать все, чтобы жители максимально быстро смогли вернуться к обычной жизни.

    Накануне Юн Сок Ель посетил полуподвальную квартиру в южнокорейской столице. Там в результате наводнения погибла семья из трех человек.

    Ранее сообщалось, что сильные дожди прошли в северной части Южной Корее. СМИ писали о девять погибших и семи пропавших без вести. Более 2600 строений оказались затоплены, эвакуация понадобилась 1200 жителям страны. Об этом напомнило РИА «Новости».