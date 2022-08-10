Президент Южной Кореи извинился перед соотечественниками за ущерб из-за дождей

Южнокорейский президент Юн Сок Ель попросил прощения у жителей страны за ущерб, который был вызван прошедшими на этой неделе проливными дождями Об этом сообщило Yonhap News Agency.

Политик извинился во время заседания правительства, которое посвятили реагированию на вызванные ливнями наводнения в Сеуле и прилегающих районах. В результате этого девять человек погибли, еще семь — пропали без вести.

«Я молюсь за пострадавших и приношу извинения от имени правительства людям, которые пострадали от неудобств», — сказал президент и призвал кабмин сделать все, чтобы жители максимально быстро смогли вернуться к обычной жизни.

Накануне Юн Сок Ель посетил полуподвальную квартиру в южнокорейской столице. Там в результате наводнения погибла семья из трех человек.

Ранее сообщалось, что сильные дожди прошли в северной части Южной Корее. СМИ писали о девять погибших и семи пропавших без вести. Более 2600 строений оказались затоплены, эвакуация понадобилась 1200 жителям страны. Об этом напомнило РИА «Новости».