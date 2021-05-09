Президент Южного Судана распустил парламент страны

Президент Южного Судана Салва Киир принял решение распустить парламент. Он уже подписал нужный указ. Об этом сообщило «Би-би-си».

По данным издания, основные политические силы и партии Южного Судана поприветствовали поступок президента. Указ о роспуске парламента страны зачитали по государственному телевидению вечером 8 мая.

Формирование нового состава двух палат парламента стало частью мирного соглашения, которое заключили президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар в сентябре 2018 года. Этот документ стал основой урегулирования внутреннего вооруженного конфликта. Добиться перемирия удалось благодаря включению оппозиции во все органы власти.

По достигнутой между повстанцами и властью договоренности в состав обеих палат войдут депутаты, которых назначат политические партии. В нижней палате — Национальной законодательной ассамблее — большинство мест забронировано за партией, которая поддерживает президента. Речь идет про «Народно-освободительное движение Судана».

При этом четверть депутатских мест получат сторонники экс-лидера вооруженных повстанцев Риека Машара, который сейчас занимает пост первого вице-президента. Планируется, что формирование нового состава парламента страны завершится на следующей неделе.