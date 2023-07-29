Мир 29 июля 2023, 00:56 Президент ЮАР заявил, что конфликт на Украине надо завершить мирным путем Президент ЮАР Рамафоса: конфликт на Украине должен завершиться мирным путем РИА «Новости»

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Украинский конфликт должен закончиться мирным путем, который будет приемлем для обеих сторон. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской миссии по урегулированию украинского кризиса с лидером РФ Владимиром Путиным в ходе саммита Россия-Африка. Его слова передал ТАСС.

«Мы полагаем, что интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира. Конфликт должен быть разрешен мирным путем», — заявил он.

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По его словам, африканские страны выступают в поддержку мирного урегулирования. Об этом свидетельствует приезд лидеров государств континента на форум.

Ранее президент России заявил на заседании саммита, что конфликт на Украине остается острой проблемой, но Москва не уходит от ее решения. Он также обратил внимание на увеличение политической и экономической ролей африканских государств.