Президент ЮАР сдал положительный тест на ковид

Положительный тест на коронавирус сдал президент Сирил Рамафоса. В данный момент он находится в одной из больниц Кейптауна, где проходит курс лечения от COVID-19. Как сообщила пресс-служба правительства страны, заболевание у лидера протекает в легкой форме.

Исполнять обязанности главы государства Рамафоса поручил вице-президенту Дэвиду Мабузе. На этом посту он останется до конца следующей недели.

В пресс-службе сообщили, что президент почувствовал недомогание после того, как ушел с мемориальной службы в честь бывшего вице-президента Клерка. В данный момент лечением Рамафосы занимается Южноафриканская военно-медицинская служба Национальных сил обороны.

До этого президент прошел полный курс вакцинации. Во время зарубежных поездок, которые прошли на этой неделе все его ПЦР-тесты были отрицательными. Сегодняшняя церемония прошла со всем соблюдением санитарных правил: гигиеной рук, ношением масок и социальной дистанцией.

Всем, кто вступал с президентом в контакт рекомендовали уйти на самоизоляцию и сдать тесты на коронавирус.

Президент Рамафоса заявил, что его заболевание должно стать предостережением для всех жителей страны о необходимости соблюдать правила и прививаться. Вакцина остается лучшей защитой от тяжелого течения болезни.

Южноафриканская республика стала местом, где появился новый штамм коронавируса «омикрон». Всероссийская организация здравоохранения сегодня сообщила, что «омикрон» менее опасен, чем доминирующий штамм «дельта». Он вызывает заболевание, которое протекает в легкой или средней форме, а может быть и вообще без симптомов. В организации отметили, что это предварительные данные.

Известно точно, что «омикрон» легче распространяется и поражает большее количество людей. Его выявили уже в 63 странах мира. Не исключено, что он вытеснит более опасную «дельту».

Предварительные данные также свидетельствуют, что вакцины хуже противостоят «омикрону». Пока исследование провели на очень небольшой группе людей.

Накануне ученые Африканского научно-исследовательского института здравоохранения опубликовали исследования по изучению плазмы пациентов, которые привились двумя дозами вакцины Pfizer, а после заразились омикроном. Выяснилось, что при заражении уровень антител упал в 41 раз. Но предварительно известно, что повысить уровень иммунитета до достаточного уровня помогает бустерная доза препарата.