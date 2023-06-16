16 июня 2023, 10:42
Президент ЮАР прибыл на Украину на переговоры с Зеленским
Президент ЮАР прибыл на Украину, чтобы обсудить мирную инициативу с Зеленским
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, чтобы обсудить мирную инициативу африканских стран с руководством Украины. Информацию опубликовали на официальной странице Рамафосы в Twitter.
«Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немешаево на Украине», — сказано в сообщении.
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Ранее пресс-служба главы Южно-Африканской Республики сообщила, что Рамафоса намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить мирную инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта. В Киев президент ЮАР прибыл из Польши, где нанес «визит вежливости» своему коллеге Анджею Дуде.
В субботу, 17 июня, Рамафоса приедет в Санкт-Петербург. Там он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Сирил Рамафоса сообщил о готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского принять миссию африканских лидеров по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что миссия африканских стран приедет в Россию ориентировочно в середине июня — начале июля.
Владимир Зеленский
Африка
Украина
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