Мир 16 июня 2023, 10:42 Президент ЮАР прибыл на Украину на переговоры с Зеленским Президент ЮАР прибыл на Украину, чтобы обсудить мирную инициативу с Зеленским Пресс-служба Кремля

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, чтобы обсудить мирную инициативу африканских стран с руководством Украины. Информацию опубликовали на официальной странице Рамафосы в Twitter.

«Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немешаево на Украине», — сказано в сообщении.

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Ранее пресс-служба главы Южно-Африканской Республики сообщила, что Рамафоса намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить мирную инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта. В Киев президент ЮАР прибыл из Польши, где нанес «визит вежливости» своему коллеге Анджею Дуде.

В субботу, 17 июня, Рамафоса приедет в Санкт-Петербург. Там он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Сирил Рамафоса сообщил о готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского принять миссию африканских лидеров по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что миссия африканских стран приедет в Россию ориентировочно в середине июня — начале июля.