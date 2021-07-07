Президент Израиля спрятался за накладной бородой и париком

В Интернете разошлось фото президента Израиля Реувена Ривлина в гриме и парике. Внешность главы государства изменили до неузнаваемости, чтобы он мог анонимно путешествовать по стране.

Местные СМИ написали, что фото сделали во время визита Ривлина в одно из оперативных подразделений Шабак. Обычно 81-летний израильский президент гладко выбрит и у него седые волосы. Его сопровождают люди в штатском. Их лица авторы публикации решили скрыть.

Ривлину осталось считанные дни находиться на своем посту. В начале июня в Израиле в ходе тайного голосования на пленарном заседании Кнессета избрали нового президента. Им стал Ицхак Герцог. Он возглавляет еврейское агентство «Сохнут», которое занимается связями с диаспорой и репатриацией евреев в Израиль.