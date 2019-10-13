Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную за наркотики Иссахар

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому главе Владимиру Путину. Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России за наркотики гражданку Израиля Нааму Иссахар.

«Наама совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь», — указано в письме израильского президента к своему российскому коллеге. Копию обращения Ривлин опубликовал в Twitter.

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Израильтянку задержали в Шереметьево: она летела из Дели в Тель-Авив, в Москве у нее была пересадка. В ее багаже нашли девять граммов гашиша. Химкинский суд за контрабанду наркотиков присудил гражданке Израиля 7,5 лет лишения свободы, отбывать которые она должна в колонии общего режима.

В Израиле между тем ждет экстрадиции в США россиянин Алекей Бурков. Его считают виновным в хакерстве. Задержанный все обвинения отрицает. Обменять Буркова на Иссахар Израиль отказался.