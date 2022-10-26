Президент Израиля показал «доказательства» применения БПЛА Ирана на Украине | 360°

Мир 26 октября 2022, 02:52 Президент Израиля показал «доказательства» применения БПЛА Ирана на Украине Президент Израиля Герцог показал якобы доказательства применение дронов Ирана на Украине Pxhere

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Президент Израиля Ицхак Герцог показал фото, якобы доказывающие факты использования дронов из Ирана на Украине. В ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне в качестве доказательства он показал два слайда. Об этом сообщил ТАСС.

Эти слайды, по его словам, «однозначно доказывают, что Иран и иранские беспилотники участвуют в боевых действиях на Украине» Герцог считает, что Иран якобы поставляет дроны для «совершения атак по всей Украине». Израильский президент заметил, что Тегеран отвергает эти слайды.

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«Я хочу подчеркнуть, что Иран, конечно, отвергая эти слайды, продолжает поставлять эти беспилотники и они совершают атаки по всей Украине с использованием этих беспилотников-камикадзе, которые предназначены для того, чтобы сеять разорение в больших масштабах», — сказал Герцог.

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На первом из показанных слайдов были две пары фото — на одном якобы запечатлены иранские дроны «Шахед-136», на другом — якобы найденные на Украине обломки беспилотников России «Герань-2». Второй слайд также состоял из двух снимков: первый — это якобы двигатель «Шахед-136», на втором снимке на земле нашли похожий по внешним признакам двигатель, этот кадр, предположительно, сделан на Украине.

На всех показанных изображениях, по мнению израильского президента, похожие аппараты. По словам Герцога, это якобы доказывает использование иранской техники в столкновениях на Украине.

«Это только верхушка айсберга огромного массива разведывательной информации, включая тайные разведданные», — заявил президент Израиля, добавив, что страна может показать то, о чем говорит.

Также Герцог обвинил Иран в якобы участии в боевых действиях на Украине.