Президент Израиля обещал показать факты использования иранских дронов на Украине | 360°

Мир 25 октября 2022, 23:26 Президент Израиля обещал показать факты использования иранских дронов на Украине Президент Израиля Герцог представит факты использования иранских дронов на Украине Википедия

Читать 360tv в

Президент Израиля Ицхак Герцог планирует представить доказательства применения иранских беспилотников на Украине. Факты он обнародует во время своего визита в США, сообщила пресс-служба лидера страны.

Минобороны Израиля выяснило, что на Украине есть обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) идентичные тем, которые создают в Иране.

Реклама

«Президент Герцог представит представителям правительства США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На другом снимке изображен такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий на Украине», — заявили в пресс-службе.

Реклама

Иранские власти утверждают, что на Украине нет их дронов. Также они отрицают информацию о том, что для маскировки на беспилотники наносят российские штампы. Несмотря на это, как отмечают в Израиле, стабилизаторы дронов имеют одинаковую конструкцию, нумерацию и размеры.

«Кроме того, можно сравнить двигатель беспилотника иранского производства, представленный на выставке в Иране в октябре 2014 года, с двигателями сбитых на Украине беспилотников, чтобы убедиться, что это одни и те же двигатели», — подчеркнули в пресс-службе.

В аппарате президента добавили, что иранское оружие играет ведущую роль в дестабилизации ситуации в мире.