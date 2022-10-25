Президент Израиля обещал показать факты использования иранских дронов на Украине | 360°

25 октября 2022, 23:26
Президент Израиля обещал показать факты использования иранских дронов на Украине
Президент Израиля Герцог представит факты использования иранских дронов на Украине
Президент Израиля Ицхак Герцог планирует представить доказательства применения иранских беспилотников на Украине. Факты он обнародует во время своего визита в США, сообщила пресс-служба лидера страны.
Минобороны Израиля выяснило, что на Украине есть обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) идентичные тем, которые создают в Иране.
Реклама
«Президент Герцог представит представителям правительства США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На другом снимке изображен такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий на Украине», — заявили в пресс-службе.
Реклама
Иранские власти утверждают, что на Украине нет их дронов. Также они отрицают информацию о том, что для маскировки на беспилотники наносят российские штампы. Несмотря на это, как отмечают в Израиле, стабилизаторы дронов имеют одинаковую конструкцию, нумерацию и размеры.
«Кроме того, можно сравнить двигатель беспилотника иранского производства, представленный на выставке в Иране в октябре 2014 года, с двигателями сбитых на Украине беспилотников, чтобы убедиться, что это одни и те же двигатели», — подчеркнули в пресс-службе.
В аппарате президента добавили, что иранское оружие играет ведущую роль в дестабилизации ситуации в мире.
США
Израиль
Беспилотники
Украина
Реклама
Реклама