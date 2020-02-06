Президент Израиля назвал наезд на пешеходов терактом. Пострадали военные
Как пишет Jerusalem Post со ссылкой на правоохранительные органы, атака произошла в ночь на 6 февраля в Иерусалиме. Неизвестный террорист увидел военнослужащих и специально свернул, чтобы на них наехать. В результате 15 израильских солдат получили травмы.
«Один из раненых находился в критическом состоянии. После операции он находится в стабильном состоянии, но мы не можем сказать, что его жизни больше не угрожает опасность. Остальные четверо должны быть выписаны сегодня, но позже», — сказал заведующий травматологическим отделением больницы Алон Шварц.
Террорист скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают военные. После случившегося президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что «молится о выздоровлении раненых солдат».
«Я уверен, что силы, преследующие преступника, скоро найдут его и он предстанет перед судом. Мы не позволим подлому терроризму поднять голову и будем бороться с ним без компромиссов», — заключил он в Twitter.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешеходов, которые стояли на тротуаре. После аварии водитель скрылся.