Президент Израиля назвал наезд на пешеходов терактом. Пострадали военные

Мужчина намерено въехал на автомобиле в толпу людей в Иерусалиме. Президент Израиля назвал атаку террористическим актом. Во время наезда травмы получили 15 военнослужащих, одного солдата доставили в критическом состоянии в израильскую больницу. Сейчас ему оказывают помощь врачи.

Как пишет Jerusalem Post со ссылкой на правоохранительные органы, атака произошла в ночь на 6 февраля в Иерусалиме. Неизвестный террорист увидел военнослужащих и специально свернул, чтобы на них наехать. В результате 15 израильских солдат получили травмы.

«Один из раненых находился в критическом состоянии. После операции он находится в стабильном состоянии, но мы не можем сказать, что его жизни больше не угрожает опасность. Остальные четверо должны быть выписаны сегодня, но позже», — сказал заведующий травматологическим отделением больницы Алон Шварц.

Террорист скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают военные. После случившегося президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что «молится о выздоровлении раненых солдат».

«Я уверен, что силы, преследующие преступника, скоро найдут его и он предстанет перед судом. Мы не позволим подлому терроризму поднять голову и будем бороться с ним без компромиссов», — заключил он в Twitter.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешеходов, которые стояли на тротуаре. После аварии водитель скрылся.