Президент Израиля читает сказки маленьким гражданам

Чтобы родители могли заниматься своими делами, Ривлин онлайн читает сказки детям.

«Я знаю, что это нелегкое время и что дети дома, даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг „Сдается квартира“. Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не торопитесь выпить кофе или взять телефон)», — заявил президент.

Напомним, в Израиле ранее ввели режим ЧС сроком на семь дней. В этот период израильтянам нельзя покидать свой дом и квартиру, если в этом нет острой необходимости. Также запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места.