Президент Ирана связал убийство ученого-ядерщика с желанием Израиля воевать

Президент Ирана считает, что Израиль организовал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с одной целью. По мнению главы государства, страна хотела спровоцировать войну.

«Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства [президента США Дональда] Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе», — сказал президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА «Новости». Глава государства сказал об этом во время пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

Роухани пообещал отомстить за убийство ядерщика в подходящее время и правильном месте. В то же время президент добавил, что Тегеран «не позволит другим определять место и время» для ответа, потому что Иран придает большое значение стабильности в регионе.

Ядерщик Фахризаде погиб в провинции Тегеран в результате покушения 27 ноября. Он получил ранение и умер в больнице. Ученый руководил исследованиями при Министерстве обороны Ирана и занимал должность заместителя главы военного ведомства, передает «Газета.ru».