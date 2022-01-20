Президент Ирана Раиси заявил о возможно распаде НАТО

Президент Ирана Ибрахим Раиси считает, что нынешняя политика НАТО может спровоцировать распад альянса. Об этом сообщила НСН.

Раиси считает, что НАТО вмешивается в дела других стран. Кроме того, альянс использует обман. По его мнению, все это может в итоге привести к распаду.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и США планируют милитаризировать космос. Так она прокомментировала опубликованную ранее «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе».