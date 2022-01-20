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    20 января 2022, 20:04

    Президент Ирана Раиси заявил о возможно распаде НАТО

    Дарья Морозова

    Президент Ирана Ибрахим Раиси считает, что нынешняя политика НАТО может спровоцировать распад альянса. Об этом сообщила НСН.

    Раиси считает, что НАТО вмешивается в дела других стран. Кроме того, альянс использует обман. По его мнению, все это может в итоге привести к распаду.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и США планируют милитаризировать космос. Так она прокомментировала опубликованную ранее «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе».