Президент Ирана призвал отменить все санкции на фоне коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани обратился к лидерам некоторых стран с просьбой содействовать снятию санкций, введенных США. В письме сказано, что ни одна страна в мире не может в одиночку бороться с коронавирусом, и Тегеран в том числе.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского президента. В письме Роухани сказано, что в результате введения более 100 санкций США экономике Ирана за два года был нанесен прямой ущерб на 200 миллиардов долларов.

«Борьба с этим вирусом требует скоординированных совместных действий как в регионе, так и во всем мире, с одной стороны; с другой — серьезных мер по обеспечению базовых потребностей населения, финансовой поддержке тех, кого коснулись приостановка предпринимательской деятельности, огромные траты на здравоохранение и медицину», — цитирует послание президента Ирана РИА «Новости».

С подобной просьбой обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Генсек организации призвал мировое сообщество помочь Ирану в борьбе с заболеванием.

Коронавирус в Иране впервые зафиксировали 19 февраля. Число заболевших составило почти 13 тысяч человек. Уже погибли — 611 пациентов. Вашингтон продлил антииранские санкции 12 марта.