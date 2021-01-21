Президент Ирана назвал Трампа тираном

По его словам, республиканец «умер» как политик, политическая жизнь Трампа завершилась. А смену администрации в США он назвал «божьей милостью».

Также, по мнению Роухани, Трамп — «тиран».

«Политическая изоляция США — это наследие Трампа, США в своей политике оказались в одиночестве — действовали против Палестины, остались в одиночестве, большая часть мира выступила против», — заявил Роухани.

Также он охарактеризовал Трампа «глупым террористом». Ни один из американских лидеров до него так открыто не признался в убийстве крупного военнокомандующего одной страны, который гостил в другом государстве. Здесь президент Ирана упомянул убийство генерала Касема Сулеймани.

Иран вернется к выполнению ядерной сделки при условии аналогичных действий со стороны избранного главы США Джо Байдена, добавил президент.

Ранее демократ Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков и победил на выборах президента, напомнила «Газета.ru». Позднее российский лидер Владимир Путин поздравил его с этим достижением. Инаугурация состоялась 20 января.