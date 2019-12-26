Президент Ирака попросил правительство об отставке

Президент Ирака Бархам Салех направил парламенту страны письмо с просьбой о своей отставке из-за политического кризиса.

«Выражаю перед членами парламента готовность подать в отставку с поста президента республики, они примут решение, которое посчитают уместным, как представители воли народа», — приводит РИА «Новости» текст письма Салеха.

Он также отметил, что не хочет дальнейшего ухудшения ситуации в Ираке и указал на обстановку, которая сложилась из-за невозможности определить крупнейший политический блок в парламенте. 24 декабря иракский парламент принял новый закон о выборах, согласно которому кандидаты в депутаты могут выдвигаться не только по партийным спискам, но и в качестве независимых претендентов.

Салех занял президентское кресло октября 2018 года. Он занимается политикой с 16 лет, с момента вступления в Патриотический союз Курдистана (ПСК). В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Люди требуют отставки правительства и улучшения условий жизни. Участники митинга хотят борьбы властей с коррупцией и безработицей. По данным СМИ, жертвами столкновений митингующих с полицией стали более 300 человек. Пострадали около 15 тысяч.