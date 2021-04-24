Президент Индонезии призвал молиться ради поиска затонувшей подлодки

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал свой народ молиться об успешном завершении поисков подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402. Об этом сообщила газета Kompas.

«Я призываю все сообщество молиться, чтобы поисково-спасательные работы были проведены успешно и все члены экипажа были в безопасности», — заявил глава государства.

До этого президент поручил командующему ВС Индонезии бросить все силы на поиски пропавшей субмарины.

Правительство Индонезии сделало и будет продолжать делать все возможное, чтобы найти всех членов экипажа на борту подводной лодки.

Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, но 21 апреля не вышла на связь. Предположительно, субмарина сейчас находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров. Рядом с островом Бали в тот же день нашли следы разлива нефти. Также недалеко от места исчезновения Nanggala-402 обнаружили неопознанный объект с высоким магнетизмом на глубине 50–100 метров.

Поисково-спасательная операция продолжается. Индонезии помогают представители Индии, Малайзии и Южной Кореи. Готовность присоединиться к работам ранее выразила Россия. Кроме того, Воздушные силы Америки будут направлены на поиски индонезийской подлодки.

Командующий ВС страны Хади Тджахджанто говорил, что субмарина перестала выходить на связь вскоре после того, как ей разрешили приступить к погружению.