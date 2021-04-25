Президент Индонезии объявил о гибели подлодки Nanggala

Индонезийский президент Джоко Видодо выступил с официальным заявлением о гибели подлодки KRI Nanggala-402, которая пропала после торпедных учений в Балийском море вместе с 53 моряками на борту. Об этом сообщил ТАСС.

Президент Индонезии в субботу получил от командования ВМС доклад о том, что подлодка утонула. Видодо назвал моряков, которые были на субмарине, патриотами, хранившими верность стране.

«Индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии», — сказал он, выступая с телеобращением.

Видодо заявил, что для поисков судна сделают все возможное и направят на это все силы.

Субмарина перестала выходить на связь в среду, когда участвовала в учениях около острова Бали. Экипаж так и не доложил о результатах. Была начата поисково-спасательная операция. Кислорода на подлодке могло хватить морякам, чтобы продержаться до субботы. Но накануне в море обнаружили лишь обломки судна. Президент призывал молиться, но надежд на спасение уже не оставалось.

Подлодка могла уйти под воду на 850 метров. Субмарина не способна выдерживать давление на такой глубине. Индонезийские военные пришли к выводу, что корпус подлодки мог треснуть.

Вице-адмирал запаса Тенгиз Борисов ранее рассказал «360», что вариантов, из-за чего могла затонуть подлодка, огромное множество. Он объяснил, почему сложно установить местонахождение лодки.