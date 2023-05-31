Мир 31 мая 2023, 21:49 Президент Хорватии счел нацистским лозунг «Слава Украине» Глава Хорватии Миланович раскритиковал украинский националистический лозунг РИА «Новости»

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Президент Хорватии Зоран Миланович считает неприемлемым националистическое приветствие «Слава Украине». Его слова передало Хорватское радио и телевидение.

«Между „За дом готовы!“ (приветствие хорватских усташей-нацистов, официально запрещено. — прим. ред.) и „Слава Украине“ нет разницы», — отметил он.

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По словам главы Хорватии, подобный лозунг используют только самые кардинальные шовинисты Западной Украины, которые вели сотрудничество с нацистами и уничтожали тысячи поляков и евреев. Президент сравнил эти слова с немецким Sieg Heil! (нацистское приветствие. — прим. ред.) и объяснил, что не желает слышать такие речи внутри хорватского государства.

Миланович выразил уверенность, что ряд западных политиков, а особенно из Канады, привыкли к недопустимым лозунгам в силу собственной неграмотности. Сам лидер Хорватии не поддерживает такие действия.

Ранее харьковчане подрались во Львове с местными жителями из-за политических взглядов. Когда горожане произнесли бандеровский лозунг «Слава Украине», приезжие жители Харькова не выдержали и прокричали в ответ: «Идите *** (к черту — прим. ред.) со своей Украиной!». Тогда и завязалась потасовка.