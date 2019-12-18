Президент Хорватии произнесла зажигательную речь на фоне Путина

Выступление президента Хорватии Колинды Грабар-Киторович на фоне ее фотографии с президентом России Владимиром Путиным попало на видео. На наглядную агитацию в ходе президентской гонки обратил внимание журналист Дмитрий Смирнов.

«Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным», — написал Смирнов.

Фрагмент речи действующего президента Хорватии он разместил в своем Twitter. В этом отрывке глава государства обещает согражданам зарплаты по восемь тысяч евро. По словам Грабар-Китарович, определенные договоренности с зарубежными странами у нее уже есть. Студенты после обучения за границей вернутся домой и будут получать ощутимые оклады, заявила президент. За ее спиной в этот момент проектор показывал ее снимок в обществе Путина.

Ровно год назад Грабар-Китарович попала в топ-5 людей, которые растопили сердца россиян. Чтобы поддержать национальную сборную по футболу, она экономклассом прилетела в Россию. Президент лично поздравляла хорватов с победой в ¼ финала в чемпионате мира.