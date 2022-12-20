Мир 20 декабря 2022, 20:46 Президент Хорватии отказался считать Украину союзником Президент Хорватии Миланович: Украина не союзник Загреба

Читать 360tv в

Украину насильно пытаются сделать союзником Хорватии. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович, его процитировала газета Index.

Глава Хорватии прокомментировал инициативу премьера Андрея Пленковича, который предложил обучать бойцов Вооруженной силы Украины на территории страны.

Реклама

«Украина нам не союзник. Ее насильно пытаются сделать им», — сказал Миланович.

Реклама

По его словам, киевскому режиму «цинично присваивают статус кандидата в Евросоюз». Президент раскритиковал действия лидеров стран — участниц ЕС. Он заверил, что они обращаются с Хорватией как «со слепоглухими дураками».

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Миланович назвал рядовым бюрократом и подчеркнул, что ее никто не выбирал на этот пост.

Глава республики уже выступал против обучения военных ВСУ. Он говорил, что это создаст определенные риски для его страны.

Издание Politico заявило, что президент Украины Владимир Зеленский своим отказом от переговоров с Россией испытывает терпение Евросоюза. Авторы статьи пояснили, что жесткая инфляция и кризис в энергетическом вопросе вызвал споры среди лидеров ЕС в вопросе продолжения поддержки киевского режима.