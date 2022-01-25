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    25 января 2022, 20:28

    Президент Хорватии Миланович заявил о выводе войск в случае военного конфликта

    Дарья Морозова

    Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что выведет войска из НАТО в случае эскалации военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил Daily Storm.

    По его словам, это необходимо из соображений международной безопасности государства.

    «Это не связано ни с Украиной, ни с Россией. Причина заключается в динамике американской внутренней политики», — объяснил он.

    Также Миланович заявил, что против вступления Украины в НАТО.