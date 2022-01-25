Президент Хорватии Миланович заявил о выводе войск в случае военного конфликта

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что выведет войска из НАТО в случае эскалации военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил Daily Storm.

По его словам, это необходимо из соображений международной безопасности государства.

«Это не связано ни с Украиной, ни с Россией. Причина заключается в динамике американской внутренней политики», — объяснил он.

Также Миланович заявил, что против вступления Украины в НАТО.