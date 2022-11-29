Мир 29 ноября 2022, 19:08 Президент Хорватии Миланович рассказал, где ЕС будет брать газ Президент Хорватии Миланович заявил, что ЕС будет покупать газ у США

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Страны Евросоюза будут приобретать газ у США. При этом они готовы переплачивать втридорога. Таким мнением поделился президент Хорватии Зоран Миланович в эфире хорватского национального телевидения HRT. Об этом сообщил ТАСС.

По словам политика, для Европы на данный момент вопрос топлива является ключевым. Однако в условиях специальной операции представители Евросоюза решились на приобретение газа у Соединенных Штатов по завышенной цене.

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При этом, по словам Милановича, Россия и США являются «несокрушимыми державами», так как обладают большим количеством энергетических ресурсов, написал RT.

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