Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина | 360°

Мир 26 октября 2022, 21:27 Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина Президент Гвинеи-Бисау: Путин призвал Зеленского задуматься о важности прямого диалога Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало привез Владимиру Зеленскому устное послание от Владимира Путина. Российский лидер сообщил о важности диалога для дальнейших действий.

Во время совместной пресс-конференции Умару Сисоку Эмбало сообщил о послании от Путина. В нем отмечалось, что «прямой диалог важен для дальнейших действий». Видеоролик с кадрами встречи в Киеве украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

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Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало сегодня прибыл в Украину - на следующий день после своего визита в Россию.

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Накануне Эмбало встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили вопросы взаимодействия России и ЭКОВАС, сообщало РИА «Новости».

Также президент Гвинеи-Бисау заявил, что готов содействовать диалогу Москвы и Киева. По его словам, африканские страны заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.