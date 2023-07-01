Мир 01 июля 2023, 21:11 Президент Грузии Зурабишвили выступила за усиление контроля над русскими инвесторами РИА «Новости»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что необходимо усилить контроль на русскими инвесторами, вне зависимости от того, из какой страны они приехали. Главу государства процитировал ТАСС.

«В условиях сегодняшних санкций обязательно должно быть больше надзора, должен быть контроль над русскими инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда — русскими с Кипра, иногда — русскими из Израиля и других мест», — заявила Зурабишвили на встрече с журналистами.

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Президент Грузии признала, что всегда блокирует заявки на получение гражданства от инвесторов русской национальности, приехавших из РФ. Зурабишвили заявила, что таким предпринимателям достаточно получения вида на жительство.

Зурабишвили также заявила, что внесенный в парламент законопроект об упрощенном получении гражданства этническим грузинам содержит чрезмерно сложное тестирование.

Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию. Зурабишвили заявила, что не будет летать на самолетах грузинской авиакомпании. В ответ авиаперевозчик объявил президента персоной нон грата и запретил летать на своих самолетах.