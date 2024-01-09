09 января 2024, 14:47
Президент Грузии раскрыла истинное отношение к России
Президент Грузии Зурабишвили заявила, что Россия всегда казалась ей врагом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призналась, что всегда считала Россию врагом ее страны. Слова главы государства привело издание «Грузия.Online».
По словам Зурабишвили, Россия всегда казалась врагом не только ей, но и ее родным. Президент Грузии не исключила, что в некоторые периоды независимости ее страны кто-то мог думать об ином отношении с российской стороны, однако сегодня, по словам главы государства, предпосылок для этого нет.
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«Нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — отметила Зурабишвили.
В декабре в Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку присоединения Грузии к Евросоюзу. Участники акции призвали европейских лидеров предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Зурабишвили присоединилась к митингующим.
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