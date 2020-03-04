    04 марта 2020, 15:44

    Президент Грузии обвинил Россию в недобрососедской политике

    Ирина Нагайникова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в выступлении с ежегодным посланием парламенту заявила о политике недобрососедства со стороны РФ. об этом сообщила газета «Взгляд».

    Зурабишвили заявила, что Россия ведет политику против суверенитета и независимости Грузии.

    «Эта политика мешает строительству соседских отношений», — подчеркнула глава государства.

    Она отметила, что кризис в регионе может в любой момент перерасти в масштабный конфликт.

    Кроме того, Зурабишвили назвала «оккупированные территории» и «ежедневные нарушения прав человека по обе стороны от линии оккупации» тяжелейшими вызовами для Грузии.