Президент Грузии обвинил Россию в недобрососедской политике

Зурабишвили заявила, что Россия ведет политику против суверенитета и независимости Грузии.

«Эта политика мешает строительству соседских отношений», — подчеркнула глава государства.

Она отметила, что кризис в регионе может в любой момент перерасти в масштабный конфликт.

Кроме того, Зурабишвили назвала «оккупированные территории» и «ежедневные нарушения прав человека по обе стороны от линии оккупации» тяжелейшими вызовами для Грузии.