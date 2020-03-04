Президент Грузии обвинил Россию в недобрососедской политике
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в выступлении с ежегодным посланием парламенту заявила о политике недобрососедства со стороны РФ. об этом сообщила газета «Взгляд».
Зурабишвили заявила, что Россия ведет политику против суверенитета и независимости Грузии.
«Эта политика мешает строительству соседских отношений», — подчеркнула глава государства.
Она отметила, что кризис в регионе может в любой момент перерасти в масштабный конфликт.
Кроме того, Зурабишвили назвала «оккупированные территории» и «ежедневные нарушения прав человека по обе стороны от линии оккупации» тяжелейшими вызовами для Грузии.