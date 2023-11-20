Мир 20 ноября 2023, 17:54 Президент Германского союза фермеров Руквид: принятие Украины в ЕС приведет к уничтожению европейских семейных ферм

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Президент Германского союза фермеров Йоахим Руквид во время пресс-конференции о будущем сельскохозяйственной политики ЕС 15 ноября заявил, что потенциальное принятие Украины в Евросоюз приведет к уничтожению европейских семейных ферм. Его слова привело издание Euractiv.

Как написали «Известия», сейчас украинская ферма больше тех ферм, которые находятся на территории стран Европейского союза. По словам Руквида, этот факт следует учитывать в процессе любых политических дискуссий.