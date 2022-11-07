Президент Германии заявил о праве Украины свободно принимать решение о переговорах | 360°

Мир 07 ноября 2022, 02:33 Президент Германии заявил о праве Украины свободно принимать решение о переговорах Президент ФРГ Штайнмайер: Украина должна свободно принимать решение о переговорах Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер / РИА "Новости"

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Украина должна свободно принимать решение о проведении переговоров, нельзя принимать решения за нее. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его процитировал новостной портал MDR.

«Украина должна иметь полную свободу действий при принятии решения о прекращении огня. Нельзя принимать решения вместо Украины. Но Украина должна сказать, когда она хочет провести и считает ли такие переговоры перспективными», — сказал немецкий президент.

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Поводом к такому заявлению Штайнмайера послужили публикации в СМИ, что американские кураторы уговаривают президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и завершить конфликт мирным договором.

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Также стало известно, что в западных странах тайно обсуждают условия возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом публично политики и высокопоставленные чиновники стараются не выражать мнение по поводу заключения мира.