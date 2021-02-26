Президент Германии заявил, что не нужно обрывать связи с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать связи с Россией, несмотря на то, что сотрудничества у стран не получилось. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на зарубежные СМИ.

Штайнмайер заявил, что Россия и Запад несут ответственность за мир в Европе, поэтому отношения между ними не должны прекращаться. Также он отметил, что нельзя закрывать глаза на нарушение Россией договоренностей.

«В эту тяжелую фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не были оборваны все связи. Так, как это делает новая администрация США, которая по делу жестко критикует Москву, но одновременно <…> ищет договоренностей с Россией, которые укрепляют стратегическую стабильность», — пояснил президент.