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    16 февраля 2022, 10:28

    Президент Германии призвал не вести переговорный процесс на языке оружия

    Артур Блянихов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обозначил, что западным странам и России не стоит говорить на языке оружия. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Единственный успешный путь — это серьезные переговоры, а не язык оружия. Нам необходима выдержка и терпение», — цитирует Штайнмайера RT.

    По его словам, если Россия хочет идти на переговоры, то Запад должен получить четкие сигналы, которые заслуживают доверия и подтверждают деэскалацию.

    «Поскольку сейчас у западных границ России находится большое количество вооруженных сил», — добавил президент Германии.