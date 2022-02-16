Президент Германии призвал не вести переговорный процесс на языке оружия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обозначил, что западным странам и России не стоит говорить на языке оружия. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Единственный успешный путь — это серьезные переговоры, а не язык оружия. Нам необходима выдержка и терпение», — цитирует Штайнмайера RT.

По его словам, если Россия хочет идти на переговоры, то Запад должен получить четкие сигналы, которые заслуживают доверия и подтверждают деэскалацию.

«Поскольку сейчас у западных границ России находится большое количество вооруженных сил», — добавил президент Германии.