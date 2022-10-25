Президент Германии прибыл с визитом на Украину впервые с начала спецоперации | 360°

Мир 25 октября 2022, 07:57 Президент Германии прибыл с визитом на Украину впервые с начала спецоперации Президент ФРГ Штайнмайер прибыл с визитом на Украину впервые с начала спецоперации Викимедиа

Читать 360tv в

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер утром 25 октября прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом написало агентство DPA.

По данным агентства, это первая поездка президента Германии на Украину с начала специальной операции России 24 февраля. Франк-Вальтер Штайнмайер должен встретиться со своим украинской коллегой, Владимиром Зеленским. Также немецкий лидер хочет осмотреть разрушения, имеющиеся на Украине.

Реклама

Как уточнил ТАСС, ранее в 2022 году две запланированные поездки президента Германии в украинскую столицу не состоялись по нескольким причинам. Например, на прошлой неделе Штайнмайер отменил визит из соображений безопасности.

Реклама

Газета Bild в середине апреля сообщала, что Зеленский не захотел принимать Штайнмайера, собирающегося приехать в Киев. Украинские власти посчитали, что глава Германии ранее был слишком мягок по отношению к России. Такая позиция киевского режима вызвала критику и непонимание в ФРГ. Однако позже Украина поменяла свое отношение.