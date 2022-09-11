Президент Германии анонсировал увеличение числа бездомныx немцев | 360°

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Президент Германии анонсировал увеличение числа бездомныx немцев

Глава Германии Штайнмайер спрогнозировал увеличение бездомных осенью из-за роста цен

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Рост цен может привести к увеличению числа бездомных осенью и зимой в Германии. Об этом в воскресенье, 11 сентября, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Его слова процитировал ТАСС.

Штайнмайер описал возможное развитие ситуации во время выступления в резиденции — дворце Бельвю.

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Сейчас в Германии, по его словам, более 300 тысяч человек живут без собственного дома. Немецкий лидер сравнил эти показатели с населением городов Мюнстер или Карлсруэ.

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«Это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», — констатировал Штайнмайер.

Он отметил, что к этому могут привести конфликт на Украине и другие текущие кризисы. Из-за них люди не смогут оплатить счета или найти новое жилье. Причем ситуация, скорее всего, усугубится уже осенью и зимой.

Президент Германии сказал, что власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не остались на улице.

Германия

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