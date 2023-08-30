30 августа 2023, 17:28
Президент Габона призвал друзей во всем мире «поднять шумиху» после военного переворота
Президент Габона Ондимба попросил помощи у друзей во всем мире
Находящийся под домашним арестом президент Габона Али Бонго Ондимба обратился к друзьям во всем мире. Он попросил их «поднять шумиху» после заявления военных о перевороте. Об этом политик сообщил в видеообращении, которое опубликовали в социальной сети X (бывшая Twitter).
Во время записи родика Ондимба подтвердил, что находится в своей резиденции.
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«Хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью», — сказал президент африканской страны.
Политик уточнил, что не понимает, что именно происходит. Он также не занет, где находятся его супруга и сын.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские власти внимательно наблюдают за ситуацией в Габоне. Он подчеркнул, что происходящее в стране стало предметом «глубокой озабоченности».
Переворот в Габоне произошел в ночь на 30 августа. Военные захватили 64-летнего президента, объявили об аннуляции результатов выборов и роспуске госинститутов, а сына Ондимбы обвинили в госизмене.
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