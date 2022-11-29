Мир 29 ноября 2022, 09:00 Президент ФРГ усомнился в возможности перемирия на Украине в текущих условиях Президент ФРГ Штайнмайер: перемирие на Украине маловероятно в текущих условиях

Читать 360tv в

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что призывы к перемирию в украинском конфликте несерьезны. Его не удастся добиться в текущих условиях. Такое заявление политик сделал в интервью изданию Deutsche Welle, которое внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», — сказал он, говоря об итогах референдумов по вопросу о вхождении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Реклама

«И это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», — добавил президент ФРГ.

Реклама

Также политик скептически отнесся к вопросу обеспечения безопасности для Украины. По его словам, на данном этапе пока не ясно, как могут выглядеть гарантии безопасности, кто их предоставит и какое будет содержание у таких документов. Немецкий лидер отметил, что еще не видно конца боевых действий, поэтому гарантии безопасности не могут быть в данный момент сформулированы.