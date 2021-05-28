Президент ФРГ собрался баллотироваться на второй срок

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Пост главы государства он занимает с 2017 года.

Объявление о втором президентском сроке Штайнмайер сделал на пресс-конференции с местными СМИ, сообщил Spiegel. Политик напомнил журналистам, что обещал своевременно ответить на один из открытых вопросов о его личных планах на будущее.

«Я это с удовольствием делаю: я хотел бы пойти на второй срок президентом», — сказал он.

Заседание Федерального собрания, на котором должны избрать президента ФРГ, планируется провести 13 февраля 2022 года.

До избрания на пост главы Германского государства Штайнмайер дважды занимал должность министра иностранных дел. Его кандидатуру на пост президента в 2017 году поддержало абсолютное большинство делегатов Федерального собрания. Он получил 931 голос из 1260.

Президент ФРГ является автором так называемой формулы Штайнмайера — механизма поэтапной реализации ряда Минских соглашений о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения там местных выборов.