Президент ФРГ Штайнмайер назвал «ошибкой» политику поддержки РФ

Подход, предусматривавший вовлечение России в общую архитектуру безопасности и создание «общего европейского дома» с участием РФ провалился. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Die Welt.

«Мы потерпели неудачу с созданием общеевропейского дома, в который будет включена Россия. Мы потерпели неудачу с подходом, [предусматривающим] включение России в общую архитектуру безопасности», — сказал немецкий политик.

Он также добавил, что его личная приверженность проекту «Северный поток — 2» представляла собой «явную ошибку». Германия «держалась за мосты, в которые Россия больше не верила», отметил Штайнмайер.

По информации немецкого издания, в последние дни Штайнмайер подвергался критике за ранние суждения, которые он делал, занимая, в частности, пост министра иностранных дел Германии.

Именно с фамилией политика связывается так называемая «формула Штайнмайера» — механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов. В результате минские соглашения так и не были реализованы.

Ранее стало известно, что Германия вышлет 40 российских дипломатов. Об этом послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву сообщили в МИД ФРГ.