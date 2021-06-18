Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сохранение памяти о войне, которую развязала нацистская Германия против Советского Союза, является обязанностью для немцев. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что с этим заявлением президент ФРГ выступил во время открытия в музее «Берлин-Карлсхорст» выставки под открытым небом «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне».

«Никто не потерял в этой войне больше людей, чем народы Советского Союза. И все же эти миллионы жизней не настолько глубоко укоренены в нашей коллективной памяти, как того требуют перенесенные ими страдания и наша ответственность», — цитирует Штайнмайера сайт «Аргументы и факты».

По данным издания, в церемонии открытия выставки также приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, дипломаты и представители общественных организаций.