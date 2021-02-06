Президент ФРГ назвал энергетические отношения «последним мостом» между Россией и Европой

На фоне ситуации вокруг «Северного потока — 2» президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что энергетические отношения — это то немногое, что все еще связывает Россию и Европу. По его словам, если их разрушить, это не будет сильным поступком.

«После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов не признак силы», — заявил Штайнмайер в интервью газете Rheinische Post.

Он напомнил, что в российско-германских отношениях были периоды «плодотворного партнерства и ужасного кровопролития», и выразил надежду, что, несмотря на сложный диалог сейчас, у Москвы и Берлина есть совместное будущее.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в вопросе по «Северному потоку — 2» можно достичь компромисса. Расхождения с Соединенными Штатами, которые ввели ряд санкций против строительства газопровода, по этой теме не такие серьезные.