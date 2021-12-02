Президент Франции нелицеприятно высказался о британском премьере

Французский президент Эммануэль Макрон назвал главу британского правительства Бориса Джонсона клоуном, который управляет «великой страной». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что Макрон пожаловался на поведение британского премьера после телефонных переговоров, в ходе которых они обсудили ситуацию с лодкой с беженцами. Она затонула в Ла-Манше в конце ноября.

«У нас взрослые разговоры, но до и после он поражает меня своей неэлегантностью. Это всегда один и тот же цирк», — цитирует президента Франции «Русская планета».