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    14 августа 2020, 21:36

    Президент Франции согласился участвовать в саммите по Ирану

    Артур Блянихов

    Французский лидер Эммануэль Макрон выказал готовность участвовать в онлайн-саммите по ядерной программе Ирана, который предложила Россия. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Ранее мы уже предлагали инициативы в том же духе», — отмечается в сообщении Елисейского дворца.

    По данным издания, ранее российский президент Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН с участием Тегерана и Берлина, дабы избежать эскалации конфликта.

    Новости SMI.FM