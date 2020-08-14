Президент Франции согласился участвовать в саммите по Ирану

«Ранее мы уже предлагали инициативы в том же духе», — отмечается в сообщении Елисейского дворца.

По данным издания, ранее российский президент Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН с участием Тегерана и Берлина, дабы избежать эскалации конфликта.