Президент Франции счел полезным свой диагноз о «смерти мозга» НАТО
Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что его диагноз о «смерти мозга» НАТО был полезным сигналом, чтобы обратить внимание военного блока. Политика процитировала «Газета.ru».
Столтенберг обсудит с Макроном заявление о «смерти мозга» НАТОПодробнее
По данным издания, ранее президент Франции констатировал у Североатлантического Альянса «смерть мозга», поскольку между Вашингтоном и союзниками по НАТО полностью пропала координация.
Исходя из этого, Макрон призвал Европу подумать о себе, как о самостоятельной геополитической силе. В противном случае, по мнению главы государства, она не «будет контролировать свою судьбу» и окажется на краю пропасти.
«Я приветствую тот факт, что сейчас все стали размышлять о наших стратегических целях», — сказал политик.