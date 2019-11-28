Президент Франции счел полезным свой диагноз о «смерти мозга» НАТО

Столтенберг обсудит с Макроном заявление о «смерти мозга» НАТО Подробнее

По данным издания, ранее президент Франции констатировал у Североатлантического Альянса «смерть мозга», поскольку между Вашингтоном и союзниками по НАТО полностью пропала координация.

Исходя из этого, Макрон призвал Европу подумать о себе, как о самостоятельной геополитической силе. В противном случае, по мнению главы государства, она не «будет контролировать свою судьбу» и окажется на краю пропасти.

«Я приветствую тот факт, что сейчас все стали размышлять о наших стратегических целях», — сказал политик.