Макрон не смог объяснить действия Путина на Украине | 360°

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Макрон не смог объяснить действия Путина на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что не может объяснить действия РФ на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине. Французский лидер заявил об этом в интервью каналу CNN.

«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — заявил Макрон.

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Он также назвал решение о начале специальной военной операции на Украине «гигантской ошибкой».

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Политик известен многочисленными и продолжительными беседами с Владимиром Путиным, особенно они участились после начала СВО.

Французский лидер выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в дестабилизации международного порядка и обострении гуманитарных кризисов в мире.

Генеральная ассамблея ООН началась 20 сентября, в Нью-Йорке собрались главы стран под председательством венгерского дипломата Чаба Кереши. Часть своей приветственной речи Кереши произнес на русском языке.

Эммануэль Макрон

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