Президент Франции почтил память Наполеона

В связи с 200-летием со дня смерти Наполеона Бонапарта французский президент Эммануэль Макрон возложил цветы к могиле императора. Об этом сообщил RT.

«Наполеон — это часть нас», — обозначил президент Франции.

ИА Nation News отметило слова Макрона о том, что Наполеон был настоящим законодателем, строителем и стратегом. При этом глава государства напомнил о людях, которые погибли в эпоху Наполеона. Он подчеркнул, что с тех пор Франция «поставила ценность человеческой жизни выше всего, будь то в войнах или пандемиях».