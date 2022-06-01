Президент Франции Макрон заявил о снижении поставок российской нефти в страны Евросоюза

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможном снижении поставок российской нефти в страны Евросоюза на 92%. Таких показателей Запад планирует достигнуть до конца текущего года. Об этом сообщило ИА НСН.

Политик подчеркнул, что на данный момент представители Евросоюза работают над очередным пакетом санкций. Новый ряд ограничений позволит им почти полностью отказаться от топлива из России.

«Новые санкции должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%… Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее», — заявил Макрон.