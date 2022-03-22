Президент Франции Макрон рассказал о возможном введении талонов на продукты для бедных

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает введения талонов на продовольствие для бедных. Такую меру планируют ввести в случае мирового продовольственного кризиса. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на радиостанцию France bleu.

При этом политик подчеркнул, что подобные талоны будут действовать в том числе и для среднего класса. Усилия же необходимо объеденить на европейском уровне.

«Мы столкнемся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне», — заявил Макрон.