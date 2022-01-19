Президент Франции Макрон рассказал о пользе России для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции являются не лучшим средством в выстраивании взаимоотношений с Россией. Об этом сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что политика санкций, принятая в 2014 году, не оказала должного влияния. При этом политик отметил, что страны Запада напрасно не взяли курс на налаживание отношений с Россией. О необходимости вести со страной конструктивный диалог президент заявлял совместно с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передало ИА НСН.

«Когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, я вижу, что мы не являемся независимыми от России… но это не означает, что мы должны разрывать связи с РФ, напротив, они нам приносят много пользы», — подчеркнул Макрон.