Президент Финляндии заявил об отсутствии угроз со стороны России

Угрозы для Финляндии со стороны России не было раньше и не появится в будущем, но ситуация с безопасностью страны полностью изменилась. Так объяснил решение о вступлении Финляндии в НАТО президент страны Саули Ниинисте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика CNN.

Глава Финляндии отметил, что был сильно удивлен реакцией президента России Владимира Путина в ходе вчерашней телефонной беседы, когда он сообщил о вступлении страны в НАТО.

«Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял», — заявил Ниинисте.

При этом он подчеркнул, что не понимает поведения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который еще месяц назад приветствовал присоединение Финляндии к альянсу, но сейчас полностью поменял риторику.

«Вы должны понимать, что я немного сбит с толку. Я думаю, что сейчас нам нужен очень четкий ответ от Турции. Я готов провести новую дискуссию с президентом Эрдоганом по поднятым им проблемам», — добавил президент Финляндии.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Финляндии Саули Ниинисте прошли в минувшую субботу, 14 мая. В ходе разговора российский лидер назвал ошибкой решение соседней страны присоединиться к НАТО. Он отметил, что это скажется на связи между двумя государствами, которые долгое время находились в партнерских отношениях.